Кабмин индексировал алименты на размер инфляции

Закон об индексации алиментов был принят в мае текущего года. Правительство утвердило порядок индексации.

Дети получат больше денег kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, "постановлением предусматривается включение в объекты индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, а также механизм его индексации".

Кроме того, уточняется механизм начисления индексации страховых выплат для лиц, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве и получают пенсию.

В мае 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об исполнительном производстве" и "Об индексации денежных доходов населения". Законом устанавливается индексация алиментов, в том числе определенных судом в твердой денежной сумме.

По подсчетам уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы сумма задолженности по алиментам на содержание детей составляет около 1 млрд грн. "В течение 2015 году в органах Государственной исполнительной службы, согласно официальным данным Министерства юстиции Украины, находилось 671 449 исполнительных производств о принудительном взыскании алиментов (включая решения иностранных судов). Из них выполнено только каждое пятое производство", - сообщил уполномоченный в конце апреля.