К задержанному в Севастополе украинскому "диверсанту" не пускают адвоката

Адвокат высказал предположение, что Штыбликов мог давать показания под давлением.

В оккупированном Крыму россияне не пускают к Штыбликову его адвоката schlenger86 / Depositphotos

К задержанному в незаконно анексованом Севастополе "диверсанту" гражданину Украины Дмитрию Штыбликову не пускают сторону защиты, заявил его адвокат Александр Попков.

"Тем временем предыдущий адвокат, назначенный Штибликову, сообщает мне, что с ее участием никаких видео не записывалось и никаких следственных действий не проводилось. Значит ее тоже убрали из дела. Но больше с родственниками никто из адвокатов не связывался", - написал Попков в Facebook.

Он также высказал предположение, что Штыбликов мог давать показания под давлением комментируя "отказ" он защиты Попковым.

"В такой ситуации изолированная крымским ФСБ человек с родными, которые живут в Крыму, может подписать любые бумажки, взять на себя все что угодно, вплоть до убийства Павла I и геноцида печенегов. А если кто-то сомневается, то спросите у Геннадия Афанасьева", - добавил Попков.

Вчера, 15 ноября, российское агентство "Интерфакс" сообщило, что двое украинских "диверсантов" Александр Бесарабов Дмитрий Штыбликов, задержаны в оккупированном украинском Севастополе сотрудниками ФСБ РФ, на допросе "заявили", что являются кадровыми военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Сообщалось также, что Украина требует от МИД России предоставить информацию относительно арестованных в Севастополе украинских "диверсантов".

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").

Накануне СМИ сообщили, что третьим украинским "диверсантом" мог быть бывший капитан корабля радиоэлектронной разведки.