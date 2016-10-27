К выходным в Украине похолодает, ночью до 6° мороза

В пятницу на большей территории страны днем 3-8° тепла.

В Киеве в пятницу днем 4-6° тепла kievcity.gov.ua

Погоду в Украине ближашие дни будет формировать антициклон и холодный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 28 октября, в целом по стране без осадков, лишь днем на Волыни небольшой дождь. Ночью, утром в западных, северных и местами в центральных областях туман. Ветер юго-западный (в юго-восточной части - северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Левобережье до 7° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 7-12° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ночью, утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была 20,7 в 2013г., самая низкая ночью -12,3 в 1912г.

На 29 октября синоптики прогнозируют небольшие дожди, в Карпатах, северных и восточных областях местами с мокрым снегом, лишь в восточной и южной частях ночью без осадков.

Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части 7-12°.

В Киеве в субботу небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

13 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, чтопостепенное повышение температуры в Украине возможно только с 23 октября. "Т.е. до конца месяца мы все-таки ожидаем незначительное повышение температуры", - сказал он.

По его словам, в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше многолетней средней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.