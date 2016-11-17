К провокации с "пранком" Порошенко причастны спецслужбы РФ и сотрудники МИД Кыргызстана – АП

Российские пранкеры, известные как "Лексус" и "Вован", работают на Кремль, считают в Администрации президента.

У президента заявили, что за телефонным розыгрышем Порошенко стоят российские спецслужбы facebook.com/petroporoshenko

К организации провокации по поводу телефонного разговора президента Украиныс президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым причастны сотрудники кыргызского МИД, действовавшие по указке российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, так называемые "пранкеры" долго не обнародовали запись разговора президента Украины с якобы президентом Кыргызстана, потому что монтировали запись и утверждали ее итоговую версию со своими "руководителями из российской ФСБ и в Кремле". В итоге, из записи "пранкеров" вырезали те части диалога, где украинский президент обвиняет РФ в агрессии и указывает на тяжелую ситуацию в российской экономике.

"Но есть еще один нюанс. Как спецслужбы другого государства смогли это организовать? Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они содействовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации Президента Кыргызстана. А потом, когда все произошло, несколько дней не отвечали на звонки из Украины", – написал он в Facebook.

В четверг, 17 ноября, российский пранкер Владимир Кузнецов, известный в сети как "Вован", опубликовал запись телефонного розыгрыша президента Украины Петра Порошенко, в которой пранкеры говорили от лица президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Ранее Кузнецов и его сообщник Алексей Столяров (известный как "Лексус") сообщали, что звонили президенту Украины, но не указывали, от чьего имени совершен звонок.

Напомним, 2 ноября на сайте официальном сайте президента Украины появилось сообщении о телефонном разговорое Порошенко с президентом Кыргызскана Атамбаевым. В сообщении говорилось, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-кыргызских отношений.

В аппарате президента Кыргызстана информацию о разговоре опровергли. Вскоре публикацию о разговоре с Атамбаевым удалили с сайта президента Украины.

3 ноября Министерство иностранных дел Украины сообщило о проведении проверки в связи с провокацией с телефонным разговором президента Порошенко с Атамбаевым.