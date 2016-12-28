К новогодним праздникам на всех КПВВ в Донбассе увеличат количество сотрудников

Кроме того, вес личного багажа, разрешенного к перевозке через линию разграничения, увеличили до 75 кг.
"В наиболее загруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены, увеличат своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ. Такую важную информацию сегодня я получила от руководства Государственной пограничной службы", – написала она в Facebook.
Геращенко также рассказала, что благодаря сотрудничеству украинских представителей гуманитарной группы с СБУ, руководством АТО и прочими силовыми структурами, объем разрешенного к перевозке через КПВВ личного багажа удалось увеличить до 75 килограмм.
"Наша общая цель – чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украино- российской границей", – заключила она.
В начале декабря сообщалось, что КПВВ "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области прекратил работу пропускных операций за обстрелов пункта боевиками террористической организации "ДНР", сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.ZN.UA