К новогодним праздникам на всех КПВВ в Донбассе увеличат количество сотрудников

Кроме того, вес личного багажа, разрешенного к перевозке через линию разграничения, увеличили до 75 кг.

К работе на КПВВ в Донбассе к новому году привлекут больше сотрудников Ирина Геращенко/Facebook

К новогодним и рождественским праздникам на всех КПВВ в Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы облегчить гражданам процесс перехода через линию разграничения, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В наиболее загруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены, увеличат своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ. Такую важную информацию сегодня я получила от руководства Государственной пограничной службы", – написала она в Facebook.

Геращенко также рассказала, что благодаря сотрудничеству украинских представителей гуманитарной группы с СБУ, руководством АТО и прочими силовыми структурами, объем разрешенного к перевозке через КПВВ личного багажа удалось увеличить до 75 килограмм.

"Наша общая цель – чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украино- российской границей", – заключила она.

В начале декабря сообщалось, что КПВВ "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области прекратил работу пропускных операций за обстрелов пункта боевиками террористической организации "ДНР", сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.