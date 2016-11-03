К "диверсанту" Панову не пустили российских адвокатов – правозащитники

В Крымской правозащитной группе заявляют, что следственные органы России продолжают создавать препятствия для защитников Панова.

К Панову не пустили даже российских адвокатов ФСБ

Следственные органы России продолжают создавать препятствия для защитников Евгения Панова, гражданина Украины, которого сотрудники ФСБ арестовали в Крыму по подозрению в подготовке диверсии, сообщает Крымская правозащитная группа.

Так, 1 ноября российские адвокаты Панова Ольга и Дмитрий Динзе не смогли попасть к своему подзащитному в СИЗО Лефортово в Москве.

"Сначала адвокатов заставили ждать два с половиной часа возле СИЗО Лефортово. Затем следователь ФСБ РФ Селиверстов попросил их подойти в Следственное управление ФСБ РФ. Там следователь разрешил встретиться с Пановым только адвокату из Симферополя", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователь объяснил запрет тем, что ему было дано распоряжение впустить в следственный кабинет только одного конкретного человека.

"При производстве следственных действий следователь ФСБ РФ ознакомил адвоката из Симферополя с постановлениями о назначении экспертиз и с выводами по ряду экспертиз. Так, он ознакомил с дактилоскопическими, генетическими, баллистической, биологической экспертизами", - заявил Динзе.

Кроме того, следователь ФСБ РФ отказался принять от адвокатов ходатайства, сославшись на невыполнение адвокатами при их подаче необходимых "процессуальных норм".

Однако адвокаты попытаются вручить эти ходатайства следователю в ближайшие дни другим способом.

Московские адвокаты ранее подали заявления в СИЗО Лефортово с прошением о допуске к подзащитному.

10 августа ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержаннях ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Тем временем, в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, помимо Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея. Обоих тайно вывезли из Крыма в СИЗО Лефортово в Москве.