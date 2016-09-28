Израиль призвал Украину принять меры в связи с пропагандой антисемитизма телеканалом "Планета"

Израильская сторона возмущена содержанием "единственного в Украине славяно-арийского телеканала".

Израильская сторона направила в украинский МИД ноту относительно антисемитизма на украинском ТВ telegraf.com.ua

Посольство Израиля в Украине передало Министерству иностранных дел Украины ноту, касающуюся содержания передач телерадиокомпании "Планета", в которых израильская сторона усматривает пропаганду антисемитизма и ксенофобии.

Как сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, обнародовавшая копию документа, израильское посольство призвало украинский МИД обратиться по данному вопросу в компетентные органы, после чего ведомство обратилось к Нацсовету за разъяснениями.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Как указывают в совете, 31 августа в ходе плановой проверки специалисты ведомства выявили в эфире "Планеты" целый ряд нарушений, в частности – относительно трансляции передач, в которых велась пропаганда "исключительности, поверхностности или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного состояния и социального положения".

Отмечается, что регуляторный орган уже дважды выносил ООО "Телесеть "УНІКА-TV" (спутниковое вещание, логотип "Планета") предупреждение в связи с нарушениями, а 25 июня 2015 года обратился в суд, требуя аннулировать каналу лицензию. Рассмотрение дела судом продолжается и сейчас.

Отмечается, что в сентябре Нацсовет обратился с жалобами на канал в СБУ и МВД. В данный момент, эфир "Планеты" изучают правоохранители.

В ведомстве также указали, что телекомпания ведет вещание из оккупированного Крыма, хотя ее юридический адрес – в Киеве.

Телеканал "Планета" позиционирует себя как "единственный в Украине славяно-арийский телеканал", который готовит информационно-аналитические программы по "Ведическим законам".

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что в оккупированном Крыму систематически нарушаются права человека, в частности, усиливаются проявления антисемитизма,

Тем временем, 27 сентября, выступая в Верховной Раде на парламентских слушаниях, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что украинцы (в частности – члены ОУН), причастны к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович в связи с этим заявил, что израильский лидер в своем выступлении перед Верховной Радой повторил советский миф о причастности организации ОУН к Голокосту.