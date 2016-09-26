Избран новый председатель Житомирского облсовета

Кандидатура Владимира Ширмы была единственной.

За Владимира Ширму проголосовали 43 депутата Житомир.info

Новым главой Житомирского областного совета сегодня был избран Владимир Ширма, который ранее занимал должность первого зампредседателя облсовета.

Соответствующее решение приняли депутаты облсовета во время внеочередной сессии. За кандидатуру Владимира Ширмы отдали свои голоса 43 депутата из 44-х голосовавших.

Также отметим, что его кандидатура на должность председателя Житомирского облсовета была единственной, которую предложили депутаты.

После избрания Владимир Ширма поблагодарил всех депутатов за поддержку и пообещал наладить работу со всеми фракциями.

Ранее председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская досрочно ушла в отставку. На сегодняшней внеочередной сессии ее заявление поддержали большинство депутатов.