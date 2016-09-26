Избран новый председатель Житомирского облсовета

Кандидатура Владимира Ширмы была единственной.
Соответствующее решение приняли депутаты облсовета во время внеочередной сессии. За кандидатуру Владимира Ширмы отдали свои голоса 43 депутата из 44-х голосовавших.
Также отметим, что его кандидатура на должность председателя Житомирского облсовета была единственной, которую предложили депутаты.
После избрания Владимир Ширма поблагодарил всех депутатов за поддержку и пообещал наладить работу со всеми фракциями.
Ранее председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская досрочно ушла в отставку. На сегодняшней внеочередной сессии ее заявление поддержали большинство депутатов.ZN.UA