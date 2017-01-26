Из-за железнодорожной аварии в Каменке 10 пассажирских поездов курсируют с опозданием

Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов.

На железнодорожной станции в Каменке несколько вагонов сошли с рельсов и повредили контактные опоры

10 пассажирских поездов курсируют с задержкой в связи с аварией на станции Каменка регионального филиала "Одеська залізниця".

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", утром 26 января на станции Каменка с подъездной колеи ООО "АДМ Каменский элеватор" самовольно сдвинули с места десять зерновозов. В результате инцидента, семь вагонов сошли с рельсов, повредив контактные опоры и перекрыв главные пути.

Сотрудники "Укрзалізниці" выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие-держатель путей на своей подъездной железнодорожной ветке.

"По состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьей колее при помощи тепловозной тяги. Из-за этого события задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов – Херсон, №120 Львов – Кривой Рог, №732 Киев – Запорожье, №776 Киев – Харьков, №70 Львов – Мариуполь, №11 Новоалексеевка – Киев, № 137 Одесса – Черкассы, № 73 Кривой Рог – Москва, №739 Кривой рог – Киев и №733 Запорожье – Киев", – указывается в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время задержки может составить до трех часов.

Ранее ПАО "Укрзалізниця" сообщила о поломках десяти скоростных поездов, из-за поломки вследствие низких температур и обильных снегопадов в начале января.