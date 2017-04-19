Из-за ухудшения погоды обесточено более 430 населенных пунктов - ГСЧС

Циклон движется дальше.

На востоке Украины выпал снег за полтора месяца до лета

Вследствие неблагоприятных погодных условий в Украине остаются обесточенными 436 населенных пунктов, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В течение дня восстановлено энергоснабжение 69 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Днепропетровской - 11, Харьковской - 24, Полтавской - 20, Запорожской - 12 и Херсонской - 2.

"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев: в Харьковской - 1 тыс. 828 деревьев (убрано 372), Запорожской - 76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской - 514 деревьев (убрано 74) областях. На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", - отметили в ГСЧС.

К проведению работ всего привлечено 871 единиц техники и более 2 тыс. 714 человек личного состава, - говорится в сообщении.

В настоящее время погодные условия на территории восточных и центральных областей стабилизировались, наблюдается местами слабый дождь в Донецкой области. 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в северных, 21 апреля - и в западных областях - на почве до 8°, днем ​​температура 1-8° тепла.

Непогода разбушевалась в Украине в ночь с 18 на 19 апреля – ветер, дождь и обильный мокрый снег обесточили 152 населенных пункта в шести областях страны: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской. Над возобновлением электроснабжения работали специалисты местных облэнерго.

Из-за резкого понижения температуры в Днепре, Запорожье, Николаеве и Лозовой Харьковской области отменили занятия в школах. В ряде областей страны снова затопили в объектах социальной инфраструктуры - детских садах, интернатах, больницах и родильных домах.