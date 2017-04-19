Из-за снегопадов в Украине погибли уже семь человек – Омелян

Министр призвал водителей воздерживаться от поездок в тех регионах, где выпал снег.

Аномальные погодные условия в Украине стали одной из причин гибели нескольких человек Instagram/_slavakia_

Из-за аномальныхна дорогах Украины погибли уже семь человек, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"За половину суток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибли 7 человек. Еще больше травмировано", – написал он в Facebook.

Министр призвал водителей воздерживаться от поездок в тех регионах, где выпал снег.

Напомним, непогода, разбушевавшаяся в Украине в ночь с 18 на 19 апреля – ветер, дождь и обильный мокрый снег обесточили 152 населенных пункта в шести областях страны: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской. Над возобновлением электроснабжения работали специалисты местных облэнерго.

Из-за резкого понижения температуры в Днепре, Запорожье, Николаеве и Лозовой Харьковской области отменили занятия в школах.

Подробнее о непогоде в Украине читайте в материале: "Апрельский снегопад в Украине: главные подробности".