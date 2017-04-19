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Из-за снегопадов в Украине погибли уже семь человек – Омелян

19 апреля в 13:51

Министр призвал водителей воздерживаться от поездок в тех регионах, где выпал снег.

снегопад
Аномальные погодные условия в Украине стали одной из причин гибели нескольких человек
Instagram/_slavakia_
Из-за аномальных погодных условий на дорогах Украины погибли уже семь человек, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"За половину суток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибли 7 человек. Еще больше травмировано", – написал он в Facebook.

Министр призвал водителей воздерживаться от поездок в тех регионах, где выпал снег.

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Напомним, непогода, разбушевавшаяся в Украине в ночь с 18 на 19 апреля – ветер, дождь и обильный мокрый снег обесточили 152 населенных пункта в шести областях страны: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской. Над возобновлением электроснабжения работали специалисты местных облэнерго.

Из-за резкого понижения температуры в Днепре, Запорожье, Николаеве и Лозовой Харьковской области отменили занятия в школах. 

Подробнее о непогоде в Украине читайте в материале: "Апрельский снегопад в Украине: главные подробности". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги снег министр движение
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