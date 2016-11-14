Из-за снегопадов в Украине отменили 8 авиарейсов и задержали 30 поездов

Энергетики ведут работы по восстановлению энергоснабжения двух железнодорожных участков.

Снегопады в Украине создали проблемы с транспортным сообщением 112 Украина

Из-за обильныхв Украине задержали 30 поездов, а также отменили восемь и отложили вылет 17 авиарейсов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", по состоянию на утро 14 ноября из-за сложных погодных условий произошли задержки в движении около 30 поездов, при том, что половина из них выбилась из графика более чем на полчаса. Помимо этого, энергетики ликвидируют обесточивание двух участков на территории региональных филий "Львівська залізниця" и "Південно-Західна залізниця".

"В данный момент от графика движения отстают следующие поезда: №42 Трускавец-Днепропетровск – опоздание на 3 часа., № 110 Львов-Херсон – на 2 часа 24 мин., №358 Рахов-Киев на 2 часа 41 мин., №135 Одесса - Черновцы – на 1 час 31 мин , №228 Львов - Одесса – на 1 час 12 мин., №114 Мукачево-Харьков – на 1 час 03 мин., № 49 Киев-Трускавец - на 52 мин., №136 Черновцы - Одесса - на 53 мин. , №75 Кривой Рог-Киев - на 58 мин., №86 Львов-Новоалексеевка и №114 Ивано-Франковск - Киев - на 46 мин., №76 Киев-Кривой Рог – на 35 мин., №357 Киев-Рахов и №81 Киев-Ужгород – на 34 мин., №43 Киев-Ивано-Франковск - на 27 мин", - указывается в сообщении компании.

Вместе с тем, по сообщению канала "112 Украина", 13 ноября из-за непогоды отменили 8 и задержали 17 авиарейсов. Больше всего вылетов задерживается в аэропортах Киева и Львова.

Напомним, снежный циклон, охвативший северные и западные области Украины, покинет территорию страны во второй половине дня понедельника, 14 ноября. А в ближайшие часы в северных областях Украины будет идти снег.