Из-за снегопадов движение транспорта ограничено в четырех областях Украины

За несколько дней снегопадов сотрудники ГСЧС оказали помощь 26,4 тыс. лицам.

Сотрудники ГСЧС за пять дней освободили из снежных заносов 1,5 тыс. автомобилей ГСЧС Украины

Из-заограничение движения транспорта действует в четырех областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным госслужбы, в течение минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог привлечено 2 тыс. 557 единиц техники и 3 тыс. 533 человек.

Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождено из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки – 354 автомобиля), в которых находилось 3 тыс. 862 человека (за сутки – 984 человека).

Развернуто 3 тыс. 924 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС – 100. Всего оказана помощь – 26 тыс. 400 лицам.

На 9 января прогнозируется в центральных областях снег, в восточных - снег с дождем. В западных областях снег, местами метели. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов.

По его словам, 9 января наиболее холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенного повышения температуры", – сказал Кульбида.