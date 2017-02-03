Из-за сложных погодных условий движение транспорта ограничено в четырех областях Украины

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ограничения действуют в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях.

Ледяной дождь и гололед блокировали движение транспорта в четырех областях страны ГСЧС / Facebook

В некоторых областях страны движение транспортав пятницу, 3 февраля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным Укравтодора, ограничение введено из-за резкого ухудшения погодных условий - дождя при минусовой температуре воздуха и гололеда.

В Черкасской области движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничено с 6:30 утра на:

- Трассе международного значения М-05 Киев – Одесса, км 143+028 – км 274+360;

- Трассе международного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513+515 – км 578+928.

В Винницкой области движение автобусов по всей сети дорог общего пользования ограничено с 6:00 утра.

В Хмельницкой области движение большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения ограничено с 5:00 утра.

В Закарпатской области из-за повышения температуры воздуха до плюсовых отметок и дождя, произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява – Мукачево в селе Пасека Свалявского района. Движение транспорта перекрыто с 21:30 вечера 2 февраля.

"Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в Пасеке, органами местной власти осуществляются мероприятия по обустройству заграждений мешками с песком на указанной дороге", - объясняют в пресс-службе ГСЧС.

Объезд осуществляется по автодороге М-06, которая проходит параллельно з затопленной.

Напомним, из-за схода шести лавин 2 февраля, движение транспорта было ограничено на трассах Т-07-28 Колочава – Усть-Черная – Калины – Бедевля и Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов в Закарпатской области.