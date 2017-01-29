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Из-за разрушения трубы котельной тысячи жителей Черкасчины остались без тепла

29 января в 20:18

Теплоснабжение абонентов удалось частично восстановить на минимально необходимом уровне.

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Труба разрушение Черкассы 1 < >
Разрушенная труба не повредила котельную Фото ГСЧС Украины в Черкасской области

Труба разрушение Черкассы 1
Разрушенная труба не повредила котельную
ГСЧС Украины в Черкасской области
В городе Монастырище в результате разрушения дымовой трубы котельной без тепла остались около двух тысяч человек, сообщают в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черкасской области.

"В городе Монастырище по улице Соборной 29 января в 00:10 разрушилась дымовая труба газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго", которая принадлежит Монастырищенскому городскому совету", - говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что здание котельной не пострадало, раненных и травмированных в результате разрушения трубы нет.

"Для разбора конструкций на месте происшествия работают две единицы инженерной техники и 25 сотрудников коммунального предприятия. Главной задачей работ является очистка двух газопроводов и подключение котельной к оставшейся дымовой трубе. Одновременно с  этим решается вопрос о подключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится в 40 метрах от места происшествия", - отметили спасатели.

Утром того же дня в Монастырищенской районной городской администрации состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций. В ходе заседания был создан штаб, в состав которого вошли представители всех аварийных служб и ведомственных организаций.

"Состоянием на 11:00 утра в городе удалось полностью восстановить теплоснабжение на минимально достаточном уровне", - отрапортовали сотрудники ГСЧС.

В городе развернули пункты обогрева, а на некоторых предприятиях критической инфраструктуры использовались аварийные теплогенераторы.

"Труба высотой 80 метров построена в 1980 году, разрушены 60 метров ее верхней части. Вследствие инцидента без теплоснабжения остались около двух тысяч человек (ориентировочно пять тысяч из 13 тысяч 100 лиц, проживающих в районном центре)", - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

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Как сообщалось ранее, вечером 6 декабря из-за аварии на магистральном газопроводе более двух тысяч абонентов в Великобурлукском районе Харьковской области остались без отопления.

По материалам: ZN.UA
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