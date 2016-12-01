Из-за ракетных пусков ВСУ три авиарейса прибыли в Одессу с задержкой

В четверг Одесский аэропорт был закрыт с 11:30 до 13:30.

Ракетные стрельбы ВСУ повлияли на работу Одесского аэропорта Избирком

Учебныевоздушных сил ВСУ стали причиной задержки в прибытии трех авиарейсов в Одесский аэропорт.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Одесского аэропорта Марию Попович, аэропорт был закрыт с 11:30 до 13:30, хотя в четверг она сообщала, что учения не повлияли на расписание рейсов.

По словам Попович, в результате ракетных стрельб, рейс из Мюнхена прибыл в 14:03 вместо 12:25; рейс из Шарм-эль Шейха – в 14:16, вместо 12:45; рейс из Дубая – в 13:41 вместо 12:50.

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Напомним, в Херсонской области рядом с Александровкой 1 декабря началась практическая часть контрольных летных испытаний управляемых зенитных ракет средней дальности.

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Так, Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.