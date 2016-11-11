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Из-за приближающихся снегопадов в Киеве закроют въезд для крупногабаритного транспорта

11 ноября в 13:11

В Киеве ожидаются усиление ветра и значительный снегопад.

снег, зима
В Киеве 13-14 ноября ожидаются снегопады и метели
ZN.UA

Ожидаемое в Киеве значительное ухудшение погодных условий в течение 13-14 ноября вынуждает столичные власти ограничить въезд грузовиков в город и усилить контроль движения транспорта, сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

В Киевской горадминистрации попросили водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов и поездок.

"Ожидается, что снежный покров достигнет 27 см. Поэтому мы должны обеспечить оперативную очистку улиц. При необходимости будет ограничиваться въезд крупногабаритного транспорта в город с 7:00 до 13:00 в воскресенье (13 ноября - ред.)", – отметил зампредседателя горгосадминистрации.

По словам Пантелеева, у киевских властей есть возможность контролировать движение на дорогах с помощью более 200 камер "Киевавтодора", а также за счет сотрудничества с сервисом "Видеопробки".

КГГА также просит обычных водителей по возможности отказаться от поездки на личном автомобиле, чтобы избежать заторов во время снегопадов и дать возможность "Киевавтодору" оперативно убрать улицы.

Кроме того, всем балансодержателям всех форм собственности КГГА рекомендует "обеспечить уборку на своих территориях", напоминая, что штраф за грязные и заброшенные территории сегодня составляет 1,7 тыс. грн.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. Поэтому в целом зима будет относительно теплая.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев снег КГГА транспорт въезд
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