Из-за похолодания в некоторых городах Украины приостановлена учеба в школах

На вынужденные каникулы отправятся школьники Николаевщины и Харьковщины.

Непогода в Украине сорвала учебный процесс в школах

В связи св Николаевской и Харьковской областях приостановлен учебный процесс в школах.

В частности, 20 и 21 апреля не будут работать учебные заведения Николаева.

"С 20 по 21 апреля школьники уйдут на вынужденные каникулы - в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам в школах будет приостановлен учебно-воспитательный процесс", - подчеркнул заместитель городского головы Николаева Евгений Шевченко

Соответствующее распоряжение №111 от 18 апреля 2017 года подписал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - добавил Евгений Шевченко.

В то же время начальник управления образования, молодежи и спорта Лозовского городского совета Виктория Урванцева рассказала, что дошкольные учебные заведения города будут работать в обычном режиме.

"Для детей, которых родители не имеют возможности оставить дома, будут созданы все надлежащие условия для пребывания и обучения", - подчеркнула она.

А вот школьники Лозовой уйдут на вынужденные каникулы с завтрашнего дня.

"В связи с резким понижением температуры воздуха, отсутствием возможности поддержания в помещениях общеобразовательных учебных заведений надлежащего температурного режима, решением исполнительного комитета Лозовского городского совета от 18 апреля 2017 года был временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях с 19 апреля 2017 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы Лозовского городского совета.

В начале марта заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на весенние месяцы и начало лета. "В конце апреля следует ожидать похолодание. Но это похолодание не будет таким, что во всех регионах даст заморозки, только в некоторых северных районах", - сказала она.