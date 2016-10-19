Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО погиб один украинский военный

В Минобороны не знают причины увеличения огневой активности боевиков.

В Донбассе погиб еще один украинский военнослужащий Укринформ

За минувшие сутки, 18 октября, в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский солдат, ранения получил еще один военнослужащий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погиб один, ранен еще один. Это произошло в Лебединском в результате вражеского артиллерийского обстрела", – сказал Лысенко на брифинге в среду.

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В Минобороны отметили, что боевики значительно увеличили количество обстрелов сил АТО.



"Причина активности нам не известна. Но информация о том, что боевики якобы продвинулись на украинскую территорию, не соответствует действительности. Украинские военные, в частности, морские пехотинцы уже доказали, что никто не сможет подвинуть линию обороны", - подчеркнул Лысенко.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.