Из-за ливня в Одессе обесточены более 2 тысяч жилых домов

За день в городе выпало более 100 мм осадков.

В Одессе отключили 51 трансформаторную подстанцию Соцсети

Более 2 тысяч жилых домов востались без электроэнергии из-за шторма и сильного ливня.

Как сообщил помощник главы правления "Одессаоблэнерго" Борис Трасован на брифинге во вторник, 20 сентября, в городе отключили 51 трансформаторную подстанцию, которіе обслуживают 2040 домов частного сектора и 62 многоэтажки, передает УНИАН.

"Если стихийное явление не повторится, то мы планируем до послезавтра подключить все обесточенные дома к электроснабжению. Приоритет - дома повышенной этажности", – заверил Трасован.

В облэнерго также сообщили об обезвреживании 20 выявленных обрывов линий электропередач.

По состоянию на 14:00 в Одессе выпало 100 мм осадков, сообщил заместитель директора хозяйственного департамента Одесского горсовета Сергей Агуца.

На улицы города выведены 150 специалистов и 35 единиц спецтехники. Бригады ЖКХ проводят очистку внутриквартальных сетей. Ведутся работы по восстановлению фунционирования маршрутов городского электротранспорта.

Как сообщалось, 20 сентября в Одессе прошел сильный ливень. За день в городе выпало более двух месячных норм осадков. Затопленные дороги, упавшие из-за штормового ветра деревья и перебои в работе электросетей стали причиной пробок.