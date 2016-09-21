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Из-за ливня в Одессе обесточены более 2 тысяч жилых домов

21 сентября в 00:12

За день в городе выпало более 100 мм осадков.

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В Одессе отключили 51 трансформаторную подстанцию
Соцсети
Более 2 тысяч жилых домов в Одессе остались без электроэнергии из-за шторма и сильного ливня.

Как сообщил помощник главы правления "Одессаоблэнерго" Борис Трасован на брифинге во вторник, 20 сентября, в городе отключили 51 трансформаторную подстанцию, которіе обслуживают 2040 домов частного сектора и 62 многоэтажки, передает УНИАН.

"Если стихийное явление не повторится, то мы планируем до послезавтра подключить все обесточенные дома к электроснабжению. Приоритет - дома повышенной этажности", – заверил Трасован.

В облэнерго также сообщили об обезвреживании 20 выявленных обрывов линий электропередач.

По состоянию на 14:00 в Одессе выпало 100 мм осадков, сообщил заместитель директора хозяйственного департамента Одесского горсовета Сергей Агуца.

На улицы города выведены 150 специалистов и 35 единиц спецтехники. Бригады ЖКХ проводят очистку внутриквартальных сетей. Ведутся работы по восстановлению фунционирования маршрутов городского электротранспорта.

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Как сообщалось, 20 сентября в Одессе прошел сильный ливень. За день в городе выпало более двух месячных норм осадков. Затопленные дороги, упавшие из-за штормового ветра деревья и перебои в работе электросетей стали причиной пробок.

По материалам: УНИАН
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Тэги Одесса ливень дождь шторм
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