Из Украины выдворили еще одного вора в законе

Дато Тобольский широко известен в криминальном мире. В Украину он прибыл из Чехии.

Грузинский вор с российским паспортом прибыл в Украину из Чехии МВД Украины

Вор в законе Дато Тобольский выдворен из Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации Нацполиции, Дато Тобольский - уроженец Грузии с российским гражданством. Его настоящее имя Давид Гваджая. Он был коронован еще в 90-х годах.

Дато Тобольский широко известен в криминальном мире. В 2013 году он создал в Чехии вооруженную преступную группировку. Банда занималась вымогательством и поддерживала тесные отношения с криминальными авторитетами в постсоветских странах.

16 марта этого года Дато Тобольский был задержан в Чехии за вымогательство, 28 октября его освободили. И уже 30 октября вор в законе пересек государственную границу Украины в пункте "Краковец" и прибыл в Киев. По оперативной информации, он должен был встретиться с другим вором в законе.

"Благодаря работе оперативников уголовного розыска сегодня утром Дато Тобольский выдворен из Украины", - отметили в Нацполиции.

Напомним, в мае нынешнего года Верховная Рада отказалась ввести уголовную ответственность за статус "вор в законе".

Хатия Деканоидзе, возглавлявшая Нацполицию в интервью ZN.UA сказала, что полиция выдворяет "воров в законе", "а они возвращаются через поля назад. А нужно всего лишь право закрывать их на 3–5 лет в случае повторного появления в стране. Сейчас реальных рычагов у нас нет. Но здесь еще важно другое — почему-то большинство "воров в законе" осели в Украине на легальном положении. Как-то получили вид на жительство, как-то обзавелись гражданством".