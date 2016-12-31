Из ОАЭ вылетел самолет со 109 украинцами на борту, которые трое суток провели в аэропорту

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.

Украинцы трое суток провели в аэропорту в Шардже facebook.com/maryna.lukianova.5

Самолет со 109 украинцами на борту, которые трое суток ждали отправки рейса в аэропорту, вылетел из Шарджи в Киев. Как сообщил посол Украины вЮрий Полурез, самолет вылетел в 20:30 по Киеву в субботу, 31 декабря, передает "Украинская правда"

Дипломат также сообщил, что в Дубае открылась регистрация на еще одини рейс в Киев, время отправки которого еще неиpвестно.

В то же время, согласно сообщению руководителя управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, в аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.

Напомним, более ста украинских туристов трое суток не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинцев держали в терминале и не расселяли. Как сообщила одна из застрявших туристов Марина Лукьянова на своей странице в Facebook, до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылета из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.