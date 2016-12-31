Из ОАЭ вылетел самолет со 109 украинцами на борту, которые трое суток провели в аэропорту

В аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.
Дипломат также сообщил, что в Дубае открылась регистрация на еще одини рейс в Киев, время отправки которого еще неиpвестно.
В то же время, согласно сообщению руководителя управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, в аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.
Напомним, более ста украинских туристов трое суток не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинцев держали в терминале и не расселяли. Как сообщила одна из застрявших туристов Марина Лукьянова на своей странице в Facebook, до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылета из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.ZN.UA