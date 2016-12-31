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Из ОАЭ вылетел самолет со 109 украинцами на борту, которые трое суток провели в аэропорту

31 декабря 2016 в 23:30

В аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.

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Украинцы трое суток провели в аэропорту в Шардже
facebook.com/maryna.lukianova.5
Самолет со 109 украинцами на борту, которые трое суток ждали отправки рейса в аэропорту, вылетел из Шарджи в Киев. Как сообщил посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Юрий Полурез, самолет вылетел в 20:30 по Киеву в субботу, 31 декабря, передает "Украинская правда".

Дипломат также сообщил, что в Дубае открылась регистрация на еще одини рейс в Киев, время отправки которого еще неиpвестно.

В то же время, согласно сообщению руководителя управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, в аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.

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Напомним, более ста украинских туристов трое суток не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинцев держали в терминале и не расселяли. Как сообщила одна из застрявших туристов Марина Лукьянова на своей странице в Facebook, до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылета из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОАЭ Дубаи самолет
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