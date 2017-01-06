Из музея во Львове исчезли уникальные старопечатные книги

Стоимость потерянных раритетов может достигать десятков миллионов долларов.
Как сообщает управление Национальной полиции во Львовской области, с заявлением об "отсутствии значительного количества" ценностей правоохранителям сообщил директор музея. Отсутствие раритетов обнаружено в результате инвентаризации.
Как сообщает "5 канал", речь идет о почти сотне книг XVI-XVII столетий, стоимость которых на "черном рынке" может достигать десятков миллионов долларов.
Напомним, в декабре Украина вернула Италии найденные украинскими правоохранителями картины, украденные из музея в Вероне.ZN.UA , 5 канал ,