Из музея во Львове исчезли уникальные старопечатные книги

Стоимость потерянных раритетов может достигать десятков миллионов долларов.

Из львовского музея исчезли уникальные книги wikipedia

Полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения уникальных старопечатных книг и рукописей из Львовской национальной галереи искусств им. Возницкого.

Как сообщает управление Национальной полиции во Львовской области, с заявлением об "отсутствии значительного количества" ценностей правоохранителям сообщил директор музея. Отсутствие раритетов обнаружено в результате инвентаризации.

Как сообщает "5 канал", речь идет о почти сотне книг XVI-XVII столетий, стоимость которых на "черном рынке" может достигать десятков миллионов долларов.

Напомним, в декабре Украина вернула Италии найденные украинскими правоохранителями картины, украденные из музея в Вероне.