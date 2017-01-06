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Из музея во Львове исчезли уникальные старопечатные книги

6 января в 03:57

Стоимость потерянных раритетов может достигать десятков миллионов долларов.

музей
Из львовского музея исчезли уникальные книги
wikipedia
Полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения уникальных старопечатных книг и рукописей из Львовской национальной галереи искусств им. Возницкого.

Как сообщает управление Национальной полиции во Львовской области, с заявлением об "отсутствии значительного количества" ценностей правоохранителям сообщил директор музея. Отсутствие раритетов обнаружено в результате инвентаризации.  

Как сообщает "5 канал", речь идет о почти сотне книг XVI-XVII столетий, стоимость которых на "черном рынке" может достигать десятков миллионов долларов.

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Напомним, в декабре Украина вернула Италии найденные украинскими правоохранителями картины, украденные из музея в Вероне. 

По материалам: ZN.UA , 5 канал ,
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Тэги книги музей Львов полиция
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