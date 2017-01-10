Из Киева за сутки вывезли 6,5 тысяч тонн снега

По приказу Кличко во вторую смену на улицах Киева работало 256 единиц специальной техники.

Кличко приказал коммунальщикам работать всю ночь. Отчитываются о результатах КГГА

Работы пос улично-дорожной сети столицы проводятся посменно в круглосуточном режиме. Как сообщает пресс-служба КГГА, за последние сутки вывезено почти 6,5 тысяч тонн снега.

Ночью с 9 на 10 января работы по ручной уборке улично-дорожной сети столицы проводила 31 бригада автодоровцев. В частности, производилась очистка от снега тротуаров, наземных пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Также во вторую смену на улицах Киева работало 256 единиц специальной техники, которая выполняла очистку крайних полос движения на улицах и дорогах столицы, сгребанию снега на перекрестках дорог.

Сегодня днем работы по очистке улиц и дорог столицы будет продолжать дневная смена работников предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", говорится в сообщении пресс-службы.

9 января мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с главами районов, руководством "Киевавтодора", "Киевпасстранса", "Киевтранспарксервиса" по эффективности уборки столицы от снега. Он акцентировал внимание всех коммунальных служб на том, что обязательно должны быть убраны переходы возле остановок общественного транспорта, тротуары. И что в особо усиленном режиме должны происходить работы по уборке следующей ночью. "Во вторник Киев должен вернуться к привычной жизни. Это – задача для каждого из вас", – обратился к руководителям коммунальных служб мэр столицы.