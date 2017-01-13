Из Киева в Польшу запустят еще один скорый поезд "Интерсити"

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Новый состав будет курсировать из Киева в Хелм и обратно.

Новый состав будет ездить в польский Хелм slovoidilo.ua

Государственный перевозчик ЧАО "Укрзалізниця" планирует в ближайшее время"Интерсити", сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису "Укрзалізниці" Игорь Романкив в интервью изданию " Дело ".

"Ближайшая перспектива – поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии — это уже в среднесрочной перспективе", - отметил Романкив.

По словам директора, главной проблемой для расширения маршрутной сети в Польшу и Восточную Европу является инфраструктура. В Польше ограничено число широких железнодорожных путей, которыми пользуются в Украине.

В "Укрзалізниці" также планируют сократить время, затрачиваемое скоростным составом "Интерсити+" на путешествие по маршруту Киев-Перемышль, до 6 часов 30 минут, сообщают "Українські новини".

"Чтобы добраться из Киева в Перемышль этим поездом нужно пока всего чуть более семи часов. Уже очень скоро мы сократим это время до 6 часов 30 минут за счет оптимизации технологии контрольных процедур", - подчеркнул Игорь Романкив.

Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль. Из столицы поезд будет отправляться утром около 7:00 и за 6,5 часов прибывать в Польшу. Почти сразу - в обратном направлении. Планируется, что таможенный контроль будет происходить во время движения поезда.

Цена билета из Киева в Перемышль в вагонах 1-го класса составляет ориентировочно 574 грн, 2-го класса - 406 грн. Из Львова в Перемышль в вагонах 1-го класса можно будет проехать за 235 грн, 2-го класса - 172 грн.