Из центра Киева начали убирать рекламу

Из центра Киева уберут рекламные конструкции старого образца, а затем установят другие – нового образца.

КГГА вместе с операторами рынка внешней рекламы определила ряд центральных улиц Киева, на которых будет реализован первый пилотный проект по упорядочиванию размещения рекламных конструкций.

В проект вошли улицы: Большая Васильковская (от площади Льва Толстого до ул. Крещатик), Крещатик, Грушевского (от Европейской площади до стадиона "Динамо"), Владимирский спуск, Боричев спуск, Почтовая площадь, Сагайдачного.

По информации пресс-служба КГГА, реализация пилотных проектов предусматривает демонтаж всех конструкций, не соответствующих требованиям, и установку конструкций согласованного типа в разрешенных местах.

Операторы, владельцы рекламных средств, расположенных в зоне проектирования, уже начали работы по демонтажу конструкций и подготовительные работы для монтажа новых. Для выполнения этого проекта необходимо изготовить и смонтировать 56 единиц конструкций современного типа на общую сумму около 4 млн грн. Общий объем инвестиций в проект для операторов с учетом всех работ и обязательств по контрактам составляет более 5 млн грн.

В апреле Киевсовет утвердил изменения в Концепцию размещения внешней рекламы в столице, согласно которым территорию города поделят на пять форматных зон с отдельным режимом размещения объектов внешней рекламы в каждой.

В нулевой форматные зоне предлагается запретить размещение любых объектов наружной рекламы. Такой зоной будут исторические места, скверы, парки, перекрестки и транспортные развязки. Максимальный размер рекламного поля — 75 кв. допускается в четвертой зоне, куда будут входить магистральные улицы, проспекты, шоссе за пределами центральной части города.

"Реализация этого решения позволит сократить количество наземных рекламных средств на 74-75%. До 3000 разрешений утрачивают силу до конца этого года", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.