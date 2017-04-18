Ивано-Франковск возобновит отопление учреждений

Город включит отопление в связи с похолоданием.

Ивано-Франковск вновь подключит батареи kiyany.obozrevatel.com

Город Ивано-Франковск возобновит подачу теплоснабжения в связи с низкими температурами, заявил мэр Руслан Марцинкив.

По его словам, следует рассмотреть теплоснабжение в детсадах, школах и больницах города.

Директор КП "Теплокоммунэнерго" Василий Рущак в ходе совещания горисполкома сообщил, что подачу тепла уже возобновили в центральную городскую больницу.

Теплоэнергетики также готовы включить тепло в перинатальном центре и других лечебных учреждениях, если будет соответствующее обращение.

Марцинкив заявил, что подключить к теплу все детсады будет затруднительно, поэтому он поручил восстановить теплоснабжение там, "где это возможно".

В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.