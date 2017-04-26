Большинство из них с оружием выступают на стороне российских боевиков, объясняя свое решение нехваткой денег, ненавистью к европейским чиновникам или фашизмом.

Итальянские наемники воюют в Донбассе. La Stampa

Тонкая красная линия "итальянских боевиков" протянулась до войны в Украине. Граждане Италии оказались среди добровольцев на стороне украинских правительственных войск, так и среди российских террористов. Хотя большинство из них воюют все же на стороне сил

Об этом пишет итальянская газета La Stampa, добавляя, что на сегодня точно известно целый ряд имен. И почти все они из северной Италии.

Турин стал главным центром вербовки в южноевропейской стране. Из этого города, в частности, 55-летний Франческо Севарио Фонтана, который еще в 2014 году стал добровольцем батальона "Азов".

"Нам приходится не легко. У нас мало оружия, а схватки в основном на близкой дистанции. В ход идут даже коктейли "Молотова", - сказал итальянец, который в Украине получил позывной "Стан". Он постоянно курсирует между Пьемонтом и Украиной.

Из Турина родом и Вальтер Небиоло. Раньше он был строителем, долгое время жил в Лигурии. Однако, недавно полиция арестовала его за то, что прятал в гараже оружие и боеприпасы. На своей странице в Facebook он опубликовал несколько фото, где он в бронежилете, шлеме и с пулеметом. Небиоло отрицает, что был наемником. Он отмечает, что был "сподвижником движения защиты Европы", которое зародилось после агрессии России против Украины.

Несколько итальянцев из Турина также отправились в Донбасс, но не для того, чтобы воевать, а чтобы оказывать первую медицинскую помощь. Так, к примеру, поступил бывший десантник по прозвищу "Карло".

"Я не хочу проблем с пророссийскими боевиками. Их итальянские сторонники постоянно угрожают", - пояснил он.

На фронте он оказывает первую медицинскую помощь раненым украинским военным.

"Я учу солдат, как стабилизировать рану, прежде чем транспортировать раненых в тыл", - говорит он.

В Турин ведут и следы двух других бойцов, которые, правда, воевали в Донбассе на стороне Москвы. Их имена не разглашаются, поскольку расследование против них продолжается. Вероятно, они были членами международной группы, вдохновленной гражданской войной в Испании. Эта группа с 2015 года вербовала боевиков в российский террористический отряд "Призрак" в Донецке.

Издание пишет, что по меньшей мере 10 итальянцев воюют на стороне российских боевиков, которых финансирует Москва. Одним из самых известных наемников стал Антонио Катальдо. Издание замечает, что он профессионал. В России и Казахстане он обучался различным методам войны, рукопашному бою и прыжкам с парашютом. Катальдо был наемником в Панаме и Ливии. Теперь он восемь месяцев провел в Донбассе в составе боевиков, которые захватили Луганск. От них итальянец получил две награды. Он надеется в ближайшее время отправиться в Сирию.

В Луганске воюет и беглец от итальянского правосудия, бывший ультрас Андреа Палмери. В Италии его приговорили к почти четырем годам заключения за убийство левого активиста. А с 2014 года он воюет против тех, кого Кремль называет "украинскими нацистаими". Хотя Палмери с гордостью демонстрирует тату в форме свастики у себя на плече.

"В Донбассе я, наконец, чувствую себя как дома. Потому что здесь я в окружении настоящих фашистов", - говорит наемник.

"Спартак" - это позывной бывшего солдата итальянской армии Массимилиано Каваллері. Он воюет на стороне российских террористов в Луганске. На Facebook он хвастается наградами, которые получил от боевиков.

"Каждый раз, когда я стрелял в украинского солдата, представлял, что убиваю одного из наших политиков в Брюсселе", - сказал итальянец.

На стороне России воюет и выходец из Рима Альберто Фазоло - активист "Международного форума Донбасса". Эта организация вербует наемников для Кремля. А в Италии прикрывается утраправими организациями. Издание пишет, что "левый" с Венето Эди Онгаро признался журналистам, что был завербован в таверне города Портогруаро. Он стал российским наемником из-за безработицы. Онгаро тоже был членом отряда "Призрак", вероятно, с двумя другими туринцами.

Ранее координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщал, что бойовики в Донбассе воюют с российскими наемниками и "казаками". В то же время в оккупированном террористами "ДНР" Новоазовске обостряется конфликт между местными боевиками из состава 9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни.

Как сообщалось ранее, в конце марта между руководством "народной милиции ЛНР" и представителями атамана российского "Всевеликого войска Донского" возник конфликт. Инцидент возник при попытке местных "правоохранителей" изъять медикаменты, которые были завезены из России для формирования запасов, предназначенных "казачьей национальной гвардии" в Донбассе.