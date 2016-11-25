Испания объявила Фирташа в международный розыск - СМИ

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Фамилии еще двух объявленных в розыск украинцев-сообщников Фирташа в испанской прокуратуре пока не называют.

Испанская прокуратура уличила Фирташа в преступном отмывании средств Коммерсантъ

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила украинского олигархав международный розыск по подозрению в отмывании средств, добытых незаконным путем.

Как сообщает Российская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на источник в испанской прокуратуре, Фирташ был объявлен в розыск вместе с еще двумя гражданами Украины, фамилии которых пока не называются в интересах следствия.

Собеседник издания отметил, что вместе с выдачей ордера на обыск в Барселоне, 24 ноября в испанском городе Марьелья были задержаны пять прочих сообщников Фирташа, которые непосредственно занимались отмыванием его средств в Испании. Среди задержанных фигурирует, в частности, известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным следствия, данные лица создали в интересах Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя небольшая часть его капитала осела также и в Испании. Источник Deutshe Welle утверждает, что речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

Указывается, что следствие вышло на Фирташа в рамках операции "Вариола", начало которой положило задержание в Барселоне Степана Черновецкого (сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого) в июле этого года.

По данным издания, на преступную схему испанским правоохранителям помогли выйти именно документы, найденные в ходе обысков по данному делу.