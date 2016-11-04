"ИС" назвала основные железнодорожные маршруты перемещения военной техники боевиками "ДНР"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Некоторые пути ремонтируют непосредственно во время перевозки военной техники.

Боевики перемещают военную технику железнодорожным транспортом vk.com/strelkov_info

Так называемые "министерство обороны ДНР" и "министерство транспорта ДНР" определили основные маршруты для оперативного перемещения вооружения и военной техники железнодорожным транспортом, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Основные маршруты:

- Ларино-Чумаково-Мушкетово-Донецк2-Кальмиус-Ясиноватая;

- Донецк-Рутченково-Мандрыкино-Еленовка-Ларино;

- Ларино-Менчугово-Новый Свет (на электростанцию);

- Ларино-Менчугово-Моспино-Макеевка;

- Ларино-Менчугово-Моспино-Иловайск (для выезда на территорию РФ).

Отмечается, что таким образом российско-террористические войска пытаются максимально сокрыть перемещение вооружений и военной техники.

"В настоящее время, из-за неудовлетворительного состояния путей, на отдельных участках данных маршрутов с целью недопущения чрезвычайных ситуаций во время перевозки военной техники осуществляются работы по приведению путей в соответствие требованиям технической эксплуатации", - отмечает Тымчук.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.