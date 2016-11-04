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"ИС" назвала основные железнодорожные маршруты перемещения военной техники боевиками "ДНР"

4 ноября в 10:31

Некоторые пути ремонтируют непосредственно во время перевозки военной техники.

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Боевики перемещают военную технику железнодорожным транспортом
vk.com/strelkov_info
Так называемые "министерство обороны ДНР" и "министерство транспорта ДНР" определили основные маршруты для оперативного перемещения вооружения и военной техники  железнодорожным транспортом, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Основные маршруты:
- Ларино-Чумаково-Мушкетово-Донецк2-Кальмиус-Ясиноватая;
- Донецк-Рутченково-Мандрыкино-Еленовка-Ларино;
- Ларино-Менчугово-Новый Свет (на электростанцию);
- Ларино-Менчугово-Моспино-Макеевка;
- Ларино-Менчугово-Моспино-Иловайск (для выезда на территорию РФ).

Отмечается, что таким образом российско-террористические войска пытаются максимально сокрыть перемещение вооружений и военной техники.

"В настоящее время, из-за неудовлетворительного состояния путей, на отдельных участках данных маршрутов с целью недопущения чрезвычайных ситуаций во время перевозки военной техники осуществляются работы по приведению путей в соответствие требованиям технической эксплуатации", - отмечает Тымчук.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги техника военный ДНР вооружение транспорт
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