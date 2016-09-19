Интерпол окончательно отказал в розыске Богатыревой – СМИ

В Интерполе заявили, что примененная в Украине по отношению к Богатыревой правовая процедура являлась несоответствующей.

Таких решений Интрепол после событий на Майдане еще не принимал kmu.gov.ua

Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой , об этом заявил в интервью " Українським новинам " адвокат Дмитрий Беляев.

По словам адвоката, Интерпол в августе 2015 года по его обращению принял решение о приостановке публикации информации о розыске Богатыревой ("публикация красного уведомления"). Такая публикация была временно заблокирована до принятия окончательного решения по сути жалобы.

"Письмом от 12 августа 2016 года комиссия по контролю за файлами Интерпола информировала о принятии окончательного решения генерального секретариата Интерпола об отказе в проведении розыскных мероприятий в отношении Богатыревой Р.В. Все страны-участницы уведомлены, что никакие розыскные мероприятия в отношении ее не осуществляются", – заявил Беляев.

По данным адвоката, такого решения Интерпол добровольно и без судебных предписаний ни по одному политику из Украины после событий на Майдане Незалежности еще не принимал.

"Есть приостановленные "красные уведомления". При этом, окончательных решений нет. Официально Украина признала факт решения секретариата Интерпола в Лионе об отказе в проведении розыскных мероприятий в отношении Богатыревой Раисы Васильевны. У меня на руках есть ответ Украинского бюро Интерпола, который документально подтверждает этот свершившийся факт", – говорит Беляев.

В генеральном секретариате Интерпола констатировали, что примененная в Украине по отношению к Богатыревой правовая процедура являлась несоответствующей. Интерпол в январе 2016 года временно убрал из открытого доступа на своем сайте информацию о розыске Богатыревой.

12 января 2015 года Богатырева была объявлена в международный розыск. В феврале прошлого года СБУ и прокуратура посчитали, что в рамках коррупционной схемы закупок лекарств ее участники в Министерстве здравоохранения в 2012-2014 годах, когда Богатырева возглавляла это ведомство,обогатились более, чем на 1 миллиард 260 миллионов гривен.