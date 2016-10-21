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Инструкторы ФБР завершили тренировку спецназа НАБУ и Нацполиции

21 октября в 22:40

Американские инструкторы учили украинских правоохранителей тактике работы в группах и зачистке помещений.

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Фото НАБУ

Инструкторы Федерального бюро расследования (ФБР) завершили курс тренировок для бойцов спецподразделения Национального антикоррупционного бюро Украины и Национальной полиции.

Недельный курс тренировок завершился в пятницу, 21 октября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Курс предусматривал работу в группах по пять, семь и восемь человек и отработку техник зачистки помещений с применением оружия, тактики ведения ближнего боя, а также закрепления приобретенных на предыдущих учениях навыков.

Участники учений, среди которых 15 сотрудников НАБУ и пять полицейских, получили сертификаты ФБР, подтверждающите прохождения тренировочного курса.

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Как сообщалось, в июне НАБУ и ФБР пописали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в расследовании преступлений, связанных с международным отмыванием средств, полученных преступным путем, и коррупцией.

В июле инструкторы ФБР начали тренировать спецназ НАБУ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ ФБР НПУ спецназ
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