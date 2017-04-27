Институт национальной памяти приостанавливает легализацию польских памятников в Украине

Уничтожение братской могилы воинов УПА в Польше стало последней каплей. Украинский институт национальной памяти выступил с жестким заявлением.

За последние три года в Польше уничтожили 15 украинских памятников. Бесполезно надеяться, что 100 польских памятников в Украине находятся в безопасности Львівська газета

требует от польской стороны открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, которые имели место в течение 2014-2017 гг., и привлечения к ответственности виновных лиц

"Отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины", - говорится в заявлении института.

По данным Украинского института национальной памяти, на сегодня минимум 105 польских памятников и памятных знаков, установленных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг., остаются нелегальными.

Как напомнили в Институте, 26 апреля на кладбище села Грушовичи Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства группой неизвестных лиц была уничтожена братская могила воинов УПА и совершено надругательство над Государственным Гербом Украины – трезубцем.

Свои преступные действия организаторы назвали "публичной акцией" и "первым легальным демонтажем нелегального памятника". Ликвидация могилы была анонсирована в польских СМИ, а сам "демонтаж" польские журналисты освещали непосредственно на кладбище. Варварскому уничтожению могилы не препятствовала полиция, а староста села даже одобрительно отозвался о совершенном преступлении, отметили в Институте.

"Разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах является 15-м по очереди актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным с 2014 года. Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польская власть не восстанавливает уничтоженные памятники. Одновременно за тот же период в Украине было совершено четыре акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинские власти в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что польские националисты 26 апреля разобрали памятник воинам УПА, установлен на кладбище села Грушовичи возле Перемышля. Демонтаж памятника проводился с согласия войта, старосты, полиция не вмешивалась. Ранее монумент не раз становился мишенью вандалов.