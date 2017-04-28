Инспекторы труда получили право проверять предприятия без предупреждения

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Любой работник может подать заявление, если его права нарушает законодатель.

Инспекторы труда получили большие полномочия Андрей Товстыженко, ZN.UA

одобрил Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде от 26 апреля 2017 года № 295

Согласно постановлению, инспекторы труда без предварительного уведомления имеют право самостоятельно и в любой час суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.

Инспекторы труда также имеют право ознакомиться с любыми книгами, реестрами и документами и проводить беседы с работниками.

Инспекционные посещения проводятся по обращению работника о нарушении в отношении него законодательства о труде, по решению руководителя органа контроля о проведении инспекционных посещений по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, принятым по результатам анализа информации, полученной из средств массовой информации, других источников, доступ к которым не ограничен законодательством, по решению суда и тому подобное.

По данным Государственной фискальной службы, теневые зарплаты в Украине выплачивают около 60% предпринимателей.

Подробнее о уклонение работодателей от уплаты налогов читайте в материале Исчезнут ли зарплатные "тени" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".