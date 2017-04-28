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Инспекторы труда получили право проверять предприятия без предупреждения

28 апреля в 14:31

Любой работник может подать заявление, если его права нарушает законодатель.

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Инспекторы труда получили большие полномочия
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Кабинет министров одобрил Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде от 26 апреля 2017 года № 295.

Согласно постановлению, инспекторы труда без предварительного уведомления имеют право самостоятельно и в любой час суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.

Инспекторы труда также имеют право ознакомиться с любыми книгами, реестрами и документами и проводить беседы с работниками.

Инспекционные посещения проводятся по обращению работника о нарушении в отношении него законодательства о труде, по решению руководителя органа контроля о проведении инспекционных посещений по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, принятым по результатам анализа информации, полученной из средств массовой информации, других источников, доступ к которым не ограничен законодательством, по решению суда и тому подобное.

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По данным Государственной фискальной службы, теневые зарплаты в Украине выплачивают около 60% предпринимателей.

Подробнее о уклонение работодателей от уплаты налогов читайте в материале Исчезнут ли зарплатные "тени" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги инспекция работа
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