Инспекторы труда получили право проверять предприятия без предупреждения

Любой работник может подать заявление, если его права нарушает законодатель.
Согласно постановлению, инспекторы труда без предварительного уведомления имеют право самостоятельно и в любой час суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.
Инспекторы труда также имеют право ознакомиться с любыми книгами, реестрами и документами и проводить беседы с работниками.
Инспекционные посещения проводятся по обращению работника о нарушении в отношении него законодательства о труде, по решению руководителя органа контроля о проведении инспекционных посещений по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, принятым по результатам анализа информации, полученной из средств массовой информации, других источников, доступ к которым не ограничен законодательством, по решению суда и тому подобное.
По данным Государственной фискальной службы, теневые зарплаты в Украине выплачивают около 60% предпринимателей.
Подробнее о уклонение работодателей от уплаты налогов читайте в материале Исчезнут ли зарплатные "тени" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA