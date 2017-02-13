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Инцидент в Чонгаре исчерпан – Чубаров

13 февраля в 13:20

Чубаров считает, что инцидент не мог не случиться, поскольку затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Нацгвардии отдельного крымскотатарского подразделения.

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Чубаров заявил, что инцидент в Чонгаре исчерпан
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что инцидент вблизи Чонгара Херсонской области на обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, где базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, исчерпан.

"К 11:00 место базирования общественного объединения "Аскер" на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения "Аскер" и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им.Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечению жизнедеятельности лагеря дислокации", - написал Чубаров в Facebook.

По его словам, "инцидент на Чонгаре исчерпан", но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Нацгвардии отдельного крымскотатарского подразделения, в котором могли бы служить жители Крыма - как крымские татары, так и лица других национальностей.

Чубаров отметил, что в ожидании такого решения люди в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КППП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом.

"При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобен. Нежелательными "аскеровцы" стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе. Естественно и они выступали стороной, стремившей вытеснить "Аскер" за пределы занимаемых им мест дислокаций", - добавил Чубаров.

В свою очередь глава Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев заявил, что "конфликт практически исчерпан".

"Наш район погранично-контролируемый, подразделения разных ведомств выполняют свои конкретные задачи. Все накручены возможными провокациями со стороны российского агрессора. В пятницу была угроза взорвать администрацию, теперь, возможно, кто-то был заинтересован в столкновении двух подразделений", - сказал Воробьев.

Читайте также: На Чонгаре неизвестные захватили базу крымскотатарского батальона – СМИ

Детальнее об инциденте вблизи Чонгара читайте в материале ZN.UA "Захват базы крымскотатарского батальона в Чонгаре: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Чубаров инцидент Украина Нацгвардия ВСУ Херсон
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