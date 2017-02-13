Инцидент в Чонгаре исчерпан – Чубаров

Чубаров считает, что инцидент не мог не случиться, поскольку затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Нацгвардии отдельного крымскотатарского подразделения.

Чубаров заявил, что инцидент в Чонгаре исчерпан e.kryzhanivsky / Depositphotos

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, чтоХерсонской области на обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, где базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, исчерпан.

"К 11:00 место базирования общественного объединения "Аскер" на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения "Аскер" и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им.Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечению жизнедеятельности лагеря дислокации", - написал Чубаров в Facebook.

По его словам, "инцидент на Чонгаре исчерпан", но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Нацгвардии отдельного крымскотатарского подразделения, в котором могли бы служить жители Крыма - как крымские татары, так и лица других национальностей.

Чубаров отметил, что в ожидании такого решения люди в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КППП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом.

"При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобен. Нежелательными "аскеровцы" стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе. Естественно и они выступали стороной, стремившей вытеснить "Аскер" за пределы занимаемых им мест дислокаций", - добавил Чубаров.

В свою очередь глава Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев заявил, что "конфликт практически исчерпан".

"Наш район погранично-контролируемый, подразделения разных ведомств выполняют свои конкретные задачи. Все накручены возможными провокациями со стороны российского агрессора. В пятницу была угроза взорвать администрацию, теперь, возможно, кто-то был заинтересован в столкновении двух подразделений", - сказал Воробьев.

Детальнее об инциденте вблизи Чонгара читайте в материале ZN.UA "Захват базы крымскотатарского батальона в Чонгаре: главное".