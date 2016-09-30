"Играть в поддавки больше нельзя": Кучма заявил о нарушении боевиками "тишины" на трех пилотных участках

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Боевики не придерживаются договоренностей, чтобы сорвать весь переговорный процесс, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Кучма призвал не играть больше в поддавки Андрей Товстыженко, ZN.UA

Российско-террористические войска не соблюдают договоренности о разведении сил и средств на трех участках линии разграничения. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании в Минске в среду и донесен руководству Германии и Франции, заявляет представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Мы по происходящим в последние дни событиям видим, что та сторона не соблюдает договоренности. Наверное, с единственной целью: сорвать вообще весь этот переговорный процесс. И я не думаю, что за этим стоят маленькие командиры – это серьезное политическое решение, которое влечет за собой очень серьезные последствия в целом", - заявил Кучма журналистам в пятницу, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области.

В таких условиях, по его словам, украинской стороне "ничего не остается, кроме как в среду в Минске поставить вопрос ребром: ребята, или давайте мы скажем, что мы неспособны решать такие проблемы, или что? Посмотрим". "Но играть, простите, в поддавки уже нельзя", - подчеркнул представитель Украины.

Кучма добавил, что комментировать нарушения боевиками договоренностей "грустно, потому что была какая-то надежда, и были заверения со стороны ОРДО/ОРЛО, что они будут соблюдать договоренность".

"Над этим документом работали очень серьезные люди, представители Генерального штаба Украины в том числе. И считали, что это будет какой-то шаг вперед, потому что мы покажем, что можно соблюдать режим тишины, что можно действительно отвести и технику всю, и отвести живую силу", - отметил он.

На вопрос о готовящихся праймериз на "выборах" в т.н."ДНР", Л.Кучма заявил: "Если они это сделают, они действительно покажут, что с ними договариваться нельзя. Это такой вывод, который мы должны сделать из таких заявлений".

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".