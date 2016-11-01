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ID-паспорта с 1 ноября смогут оформлять все украинцы

1 ноября в 10:39

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паспорт образец
Все граждане Украины смогут получить ID-карты вместо общегражданского паспорта старого образца (книжечки)
МВД Украины
С 1 ноября 2016 года все украинцы смогут оформить ID-паспорта.

"Ввести с применением средств Единого государственного демографического реестра с 1 ноября 2016 года оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем, образец бланка которого утвержден этим постановлением, гражданам Украины", - говорится в постановлении правительства №745 от 26 октября.

При этом отмечается, что принятия документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, с 1 ноября прекращается. В то же время, паспорт, который был оформлен до 1 ноября и не содержит бесконтактный электронный носитель, действует в течение срока, на который он был выдан.

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14 июля Верховная Рада приняла изменения в законодательство относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность. Согласно принятому закону, паспорт будет оформляться на десять лет и содержать текст на украинском и на английском языке. В паспортах граждан Украины не будут делать отметки о регистрации брака, а также о его расторжении.

3 августа президент Петр Порошенко подписал закон о введении в Украине ID-карт, удостоверяющих личность.

По материалам: ZN.UA
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