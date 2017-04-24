И.о. главы Дарницкой райадминистрации Киева задержали за растрату имущества

Действия чиновника по предварительному сговору с группой лиц привели к убыткам на сумму 2,6 млн грн.

Главу Дарницкой райадминистрации Киева обвинили в растрате 100 тыс. долларов КГГА

Органы Государственной фискальной службы Украины задержали и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба КГГА.

Комментируя задержание, мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства".

По информации пресс-службы КГГА, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму более 2,6 млн грн.

В марте Прокуратура города Киева задержала заместителя главы Шевченковской райгосадминистрации Виктора Андреева за присвоение имущества территориальной общины на 27 млн грн.