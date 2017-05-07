Human Rights Watch потребовала немедленно освободить историка Козловского

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Террористы "ДНР" уже полгода удерживают ученого в заложниках.

Правозащитники назвали "дело Козловского" пародией на правосудие 112 Украина

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к террористической группировке "ДНР" с требованием немедленно освободить ученого Игоря Козловского , которого "военный трибунал" "приговорил" почти к трем годам тюрьмы, передает "Радио Свобода".

"Обращение с Козловским – от задержания и до суда – было оскорблением верховенства закона, его приговор должен быть немедленно аннулирован", – заявила представитель организации Таня Купер.

В HRW подчеркнули, что Козловского незаконно лишили свободы исключительно за его политические взгляды. С момента похищения ученого в январе 2016 года к нему ни разу не пускали родственников.

"При условии отсутствия функциональной системы уголовного правосудия в регионе у Козловского было мало шансов на справедливый суд. Все его дело является пародией, цель которой – лишить его права эффективно защищаться и наказать за мирную оппозицию к действиям сепаратистов", – констатировала правозащитник.

Как сообщалось, 4 мая "военный трибунал "ДНР" "приговрил" ученого Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за "неблагонадежность".

Напомним, в январе прошлого года террористы "ДНР" похитили донецкого историка и религиоведа Игоря Козловского. Когда ученого похитили, дома у него остался парализованный сын, из-за которого Козловский и не мог покинуть оккупированную территорию.

Боевики заявили, что ученый мог "дестабилизировать ситуацию" в ОРДО.