Христиане восточного обряда отмечают Воздвижение Креста Господнего

Этот праздник является одним из 12 важнейших в церковном году. В этот день установлен строгий пост, не принято есть фрукты, сердцевина которых напоминает крест. Цветы, освященные в этот день в храме, согласно поверью, обретают целительную силу.

Православные и греко-католики празднуют Воздвижение честного и животворящего Креста Господня tsn.ua

Христиане восточного обряда во вторник, 27 сентября, отмечают праздник Воздви́жение Честного и Животворящего Креста Господня, который принадлежит к 12 великим праздникам Восточной Церкви. Праздник был установлен в IV веке императрицей Еленой.

Установление праздника Крестовоздвижения связано с событиями, происшедшими в 325-326 годах, когда мать императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Спасителя, и крест, на котором был распят Христос. Вследствие разрушения Иерусалима в 70-м году римскими войсками крест был утерян. Христианская святыня была обнаружена под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня.

Крест был возвращен из Персии в Иерусалим в VII веке. .

Согласно Иерусалимскому уставу, Воздвижение является днем строгого поста, когда разрешается употреблять только растительную пищу, масло и вино.

В народе день 27 сентября считается окончанием активности лесных животных: медведи ложатся в берлоги, улетают птицы, змеи заползают на зимовку. В этот день люди старались не ходить в лес.

Также с этого дня в деревнях крестьяне начинали квасить капусту. Рубить ее для квашения собирались всем селом, устраивая посиделки, которые с тех времен называются "капустники", однако никаких важных дел в этот день не начинали, считалось, что все, что начато в этот день, окончится неудачей и не принесет пользы.

Кроме того, не принято планировать важных дел на Воздвижение, поскольку они могли закончиться неудачно.