Христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово

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7 января празднуют Рождество по Юлианскому календарю. Украинцы приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая: "Славим Его!"

С момента рождения Христа начался и отсчет нового летоисчисления. pravmir

7 января миллионы православных и христиан восточного обряда по всему миру отмечают Рождество по Юлианскому календарю. Накануне Рождества верующие отпраздновали Рождественский Сочельник, который завершил 40-дневный пост.

В этот день Рождество Христово встречают все украинские православные церкви, большинство украинских евангельских христиан, Иерусалимская, Российская, Сербская и Грузинская православные церкви, древние монастыри на Афоне, а также христиане восточного обряда - греко-католики, Армянская апостольская церковь, некоторые группы протестантов и коптская церковь.

Часть православных церквей - в Греции, Румынии, Болгарии, других странах - перешли на Григорианский календарь и праздновали Рождество 25 декабря одновременно с западным миром.

В Украине 7 января является официальным государственным праздником, его отмечают даже те украинцы, которые не связывают себя с теми или иными религиозными общинами. Рождественскую ночь многие проводят в храмах, чтобы разделить радость праздника, напоминающего о воплощении на Земле Сына Божьего Иисуса Христа.

Ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Христа, известны из Евангелий от Луки и от Матфея. В палестинском городе Вифлееме в небогатой семье плотника Иосифа и Марии, зачавшей по преданию от Духа Святого, родился младенец. Явленная звезда привела к колыбели Иисуса для поклонения воплощенному Богу на Земле трех волхвов, которые принесли в дар золото, ладан и смирну.

Христиане верят, что с момента рождения Богочеловека на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества являются колядки, в которых прославляется новорожденный Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая благую весть - рождение Божьего Дитя. Во всех храмах отправляются праздничные Рождественские Литургии. За праздничным столом собирается вся семья, приветствуя словами: "Христос родился! Славим его!"

Киевлян и гостей столицы на Рождество ждет особая программа, наполненная традиционными украинскими развлечениями. Организаторы мероприятий предлагают посетителям поколядовать, поучаствовать в вертепах, поводить Козу и принять участие в мастер-классах по изготовлению мотанок.