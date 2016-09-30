Холодницкому не понравился "выброс" от Авакова по "черной бухгалтерии": министра допросит НАБУ

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Главный антикоррупционный прокурор Украины против того, чтобы уголовные производства "превращали в сериалы" те, кому это может быть выгодно.

НАБУ намерено допросить Арсена Авакова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросит министра внутренних дел Арсена Авакова в качестве свидетеля после того, как он сообщил об обнаружении в МВД новых листов "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Допросить Авакова планируют на следующей неделе, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Мне не нравятся дозированные выбросы информации. Такое впечатление, что мы снова превращаем производства в сериалы. Этого не надо и нельзя делать. То есть в необходимое время, в необходимый момент через четыре месяца появляются новые и новые страницы, что может свидетельствовать, что кто-то кому-до дозировано выдает", - сказал он в комментарии телеканалу "112.Украина".

Аваков накануне в своем Facebook сообщил о том, что МВД "обнаружило оригиналы" нескольких листов так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов и передало их в НАБУ. В бюро позже вечером подтвердили их получение.

В свою очередь Холодницкий отметил, что в переданных документах "четыре новых листа", но их еще не видел.

Как известно, все началось с того, что бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ пакет документов "черной кассы" Партии регионов, подтверждающих систематические выплаты Партией регионов наличных денег ряду политиков и общественных деятелей. По его словам, речь идет приблизительно о $ 2 млрд, выданных за разного рода услуги депутатам, министрам, судьям, членам ЦИК, политологам и журналистам.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

Позже Трепак отметил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

Как писало ZN.UA в статье "Ukrainian papers", история "черной бухгалтерией" ПР могла бы перерасти в грандиозный антикоррупционный процесс, если бы в Украине не существовало такого количества желающих заболтать или замолчать эту тему.

В ходе предшествующего походу в НАБУ разговора с ZN.UA, генерал Трепак дал понять: в имеющихся у него документах, охватывающих пятилетнюю историю теневых выплат ПР, есть некоторые пробелы. Очевидно, он предупредил об этом и главу НАБУ Артема Сытника, которому передал бумаги. Информация о существовании дополнительных фрагментов "черной кассы" подтвердилась через несколько дней, когда депутат Сергей Лещенко опубликовал в издании "Украинская правда" один из недостающих "пазлов".

Как предполагает ZN.UA, зимой и весной 2016 г. несколько человек получили фрагменты из "амбарной книги" ПР. Очевидно, генерал Трепак вызвал у инициаторов кампании наибольшее доверие, поскольку именно он получил львиную долю документов. Также очевидно, что, кроме переданных Трепаком в НАБУ и опубликованных Лещенко документов, существуют еще несколько "недостающих пазлов", припрятанных в надежном месте или разосланных другим людям. Хозяева бумаг могут, в перспективе, опубликовать их либо использовать для шантажа фигурантов, если экспертиза подтвердит подлинность документов.

Впрочем, ожидается, что неполноту картины могут заполнять и фейковыми списками. Теперь ведь известно, как они выглядят. Парад фейков может послужить не только делу сведения политических счетов, но и дискредитации в общественном сознании дела о самой "амбарной книге".

Словом, "амбарная книга" рискует превратиться в "книжный амбар". Тему заинтересованы заболтать как минимум все политические силы, причем как являвшиеся реципиентами доноров от ПР, так и сами, имеющие подобные книги. "Конечно, у нас тоже есть такая книга, но мы же не дураки, чтобы там расписываться", — сказал ZN.UA депутат одной из фракций коалиции, выражая, скорее всего, общее мнение нынешних парламентариев. В том, чтобы тема коррупционных выплат была доведена до абсурда, заинтересованы и СМИ, топ-менеджеры и журналисты которых могли получать деньги из "черной кассы" ПР.

Теоретически информация из "черных" ведомостей ПР может послужить основанием для возбуждения целого ряда уголовных дел. Однако перспективы рассмотрения этих дел в суде представляются довольно туманными.

Во-первых, пробелы в материалах чреваты тем, что следствию сложно будет составить полную картину произошедшего.

Во-вторых, национальное антикоррупционное бюро начало расследование с процессуальной ошибки. По информации ZN.UA Виктор Трепак передал документы главе бюро Артему Сытнику в 14.00 пятницы, 27 мая. По закону НАБУ должно было зарегистрировать производство по этому делу максимум в течение 24 часов с момента получения материалов. Однако, согласно официальной информации от НАБУ, производство запустилось лишь во второй половине дня следующего понедельника, 30 мая. И даже если Сытник теперь сетует на то, что документы были получены в конце рабочего дня пятницы, а зарегистрированы в ближайший после этого рабочий день, это не снимает вопроса: в каком статусе пребывали документы с пятницы по понедельник, где они хранились, кто их видел и изучал?