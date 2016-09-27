Холодницкий анонсировал новые дела по преступлениям в ТЭК

Речь идет о коррупционных делах чиновников.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о новых коррупционных делах в топливно-энергетическом комплексе.

"Правоохранителям анонсировать дело - это неблагодарное дело. Преступления в топливно-энергетическом комплексе: есть наработки. Взятки чиновников. Мы не можем назвать дату, потому что люди меняют планы", - отметил Холодницкий в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки (ее лидером называют депутата Александра Онищенко), 10 из них уже задержаны. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков.

10 августа Онищенко объявили в розыск в Украине. К этому времени депутат уже успел покинуть пределы страны. В то же время, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.