Хайсер Джемилев приехал в Киев и встретился с отцом

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Дипломатам удалось убедить российский суд отпустить его в Украину.

Хайсер Джемилев уже в Киеве

Хайсер Джемилев, на днях освобожденный из российской тюрьмы, приехал в Киев и встретился со своим отцом, народным депутатом, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Николай Полозов.





Согласно решению российского суда, Хайсер должен был находиться на территории аннексированного Крыма в течение трех лет и иметь ограничения в свободе передвижения, однако поскольку он гражданин Украины, то дипломатическими усилиями суд удалось убедить отменить это решение, благодаря чему он беспрепятственно добрался до Украины, сообщил в эфире Hromadske.TV Мустафа Джемилев.

"Его здоровье немного подорвано. Его 30 с лишним дней держали в изоляторе, потому что он "не так ходил" - придумывали глупые причины для содержания. Его фактически держали заложником", - заявил Джемилев.

Сын Мустафы Джемилева Хайсер в мае 2013 года застрелил во дворе собственного дома в Бахчисарае Февзи Эдемова. В апреле 2015 года Днепровский суд Киева приговорил Джемилева к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев.

После аннексии Крыма российские власти решили заново расследовать дело. Хайсера Джемилева, которого признали гражданином Украины, вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край, где осудили по статье "убийство по неосторожности" и приговорили к пяти годам лишения свободы. Верховный суд России снизил срок до 3,5 года. Российские власти отказали Украине в экстрадиции заключенного.

25 ноября Джемилев освобожден из российской исправительной колонии, поскольку срок его заключения истек. Накануне Астраханский областной суд Российской Федерации разрешил Хайсеру Джемилеву покинуть Россию.