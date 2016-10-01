Харьковского производителя смертельного алкоголя отправили в СИЗО

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Подозреваемого арестовали на два месяца без права внести залог, правоохранители планируют новые задержания.

Производитель водки-убийцы уже в тюрьме kommersant.ua

Подозреваемого в производстве фальсифицированной водки, от отравления которой уже умерли 38 человек , арестовали на 2 месяца, без права внесения залога. Имя подозреваемого следствие держит в тайне, поскольку огласка может навредить: по всей стране планируются новые задержания продавцов суррогатной водки, сообщает ТСН.

Меру пресечения также оглашали в суде тайно. Также известно, что в СИЗО уже отправили еще и троих распространителей фальшивой водки, тоже без права внесения залога.

Накануне, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли более трех десятков человек.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. Сейчас ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

С 21 по 29 сентября в Харьковской области зарегистрированно 58 случаев отправления суррогатным алкоголем, из которых 25 человек погибли. В Донецкой области зарегистрировали 9 случаев отравления, из них 5 случаев со смертельным исходом. Также 5 человек погибли в Николаевской области. По данным на 30 сентября погибших было уже 38.