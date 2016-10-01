Харьковского производителя смертельного алкоголя отправили в СИЗО

Подозреваемого арестовали на два месяца без права внести залог, правоохранители планируют новые задержания.
Меру пресечения также оглашали в суде тайно. Также известно, что в СИЗО уже отправили еще и троих распространителей фальшивой водки, тоже без права внесения залога.
Накануне, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли более трех десятков человек.
Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. Сейчас ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.
С 21 по 29 сентября в Харьковской области зарегистрированно 58 случаев отправления суррогатным алкоголем, из которых 25 человек погибли. В Донецкой области зарегистрировали 9 случаев отравления, из них 5 случаев со смертельным исходом. Также 5 человек погибли в Николаевской области. По данным на 30 сентября погибших было уже 38.ТСН