Харьков и область завалило снегом

Пользователи соцсетей из Харькова публикуют фотографии апрельской зимы.

В Харькове всю ночь продолжался снегопад. Мокрый снег образовал покров толщиной более 15 сантиметров. Под его тяжестью в городе повалено много деревьев, упавшими ветками повреждены машины, оборваны провода.

В Харьковской области полностью обесточены 24 населенных пункта, еще в 14 произошли частичные отключения света. Дорожники уже расчистили 116 километров дорог государственного уровня, но движение транспорта пока ограничено. На улицах Харькова работают 50 единиц спецтехники для очистки от снега. Температура воздуха при этом остается плюсовой. Национальная полиция советует водителям авто воздержаться от поездок и воспользоваться услугами общественного транспорта.

В Днепре из-за непогоды отменили занятия в школах. Общеобразовательные учреждения города не будут работать до пятницы.