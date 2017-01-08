Топ Новости
<
>

ГСЧС сняла ограничения на передвижение автодорогами Николаевской области

8 января в 21:11

Частично сняты ограничения в Херсонской и Днепропетровской областях. 

снег3
В Николаевской области сняты ограничения на передвижение
ГСЧС Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сняла ограничения для всех видов транспорта на передвижение всеми автодорогами Николаевской области, сообщает служба на своей странице в Facebook. 

Также, по данным ГСЧС, в Днепропетровской области сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье. 

В Херсонской области сняты ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения. 

В тоже время, в Одесской области продолжает действовать ограничение движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области, кроме автотрассы Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств. 

Читайте также: На дорогах пяти областей Украины ограничено движение машин - ГСЧС

Как сообщалось, в связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги область авто ограничения транспорт движение государство Одесса ГСЧС Польша служба Николаев Херсон Днепропетровск
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости