ГСЧС сняла ограничения на передвижение автодорогами Николаевской области

Частично сняты ограничения в Херсонской и Днепропетровской областях.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сняла ограничения для всех видов транспорта на передвижение всеми автодорогами Николаевской области, сообщает служба на своей странице в Facebook.
Также, по данным ГСЧС, в Днепропетровской области сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.
В Херсонской области сняты ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.
В тоже время, в Одесской области продолжает действовать ограничение движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области, кроме автотрассы Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств.
Как сообщалось, в связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта.ZN.UA