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ГСЧС сняла ограничения на движение на некоторых автодорогах в трех областях

9 января в 22:17

Сняты ограничения в Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях. 

снег метель
Сняты ограничения на движение в трех областях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с 18.00 сняла ограничения на передвижение на некоторых автодорогах в Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях, передает ГСЧС на своей странице в Facebook. 

В частности, сняты ограничения на движения грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Одесской области). 

В Хмельницкой области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам. В Николаевской области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 8 населенным пунктам. 

Вместе с тем, по данным службы, остается ограниченным движение всех транспортных средств на трассе Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодорогах: Кировоград-Платоново, Одесса-Белгород-Днистроваський-Монаши (от Одессы до Белгород-Днестровского).

В Николаевской области ограничен проезд по дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района. 

Подразделениями ДСЧС с 4 января освобождено из снежных заносов 1 тыс. 731 автомобиль, в которых находилось 4 тыс. 316 человек.

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Как сообщалось, 7 января в связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта.

По материалам: ZN.UA
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