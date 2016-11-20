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ГСЧС предупреждает о штормовой погоде в Украине

20 ноября в 12:50

Порывы ветра даже в Киеве будут достигать 15-20 метров за секунду.

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В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Украине.
Василий Артюшенко, ZN.UA
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что сильный ветер и поднятие уровня воды сегодня будет наблюдаться по всей территории Уркаины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20 ноября по всей территории страны, в том числе в городе Киеве и Киевской области, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер усилится в акватории Черного и Азовского морей.

"Вечером 20 ноября на Азовском море в портах Мариуполь, Бердянск ожидается дальнейшее усиление восточного ветра 25-30 м/сек. Высота волн на Азовском море 1,5-2 м, в портах 1,3-1,5 м сохранится до конца суток 20 ноября и в течение суток 21 ноября", - предупредили в ГСЧС.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ветер волна Украина шторм
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