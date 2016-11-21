В Украине объявлено штормовое предупреждение

На юго-востоке страны ожидаются порывы ветра до 30 м/с, в западных областях – гололед.

Порывы ветра в некоторых областях Украины могут достигать 30 м/с

В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение, на дорогах западной части страны гололед, сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"Внимание! 21 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с; в большинстве западных областей на дорогах местами гололед", - написали на сайте службы.

Граждан призывают быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время передвижения по улице.

"Старайтесь не ходить под деревьями с густой кроной, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут стать причиной их повреждения.", - добавили спасатели.

Напомним, 13 ноября во Львове за сутки выпала месячная норма снега.